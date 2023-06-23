Фото, видео: www.globallookpress.com / White bears; 5-tv.ru

Если бы не уникальная программа, в которой задействовано огромное количество ресурсов, включая человеческие, животные не смогли бы выжить.

Спасенный в Красноярском крае белый медведь Диксон уверенно идет на поправку после тяжелых огнестрельных ранений. План терапии, разработанный лучшими нейрохирургами, дает свои плоды. В московском зоопарке, где проходит реабилитация, мишка активно двигается и осваивает новые упражнения.

Это лишь один из успешных примеров программы «Роснефти» по спасению белых медведей. О проекте, которому в этом году исполнилось десять лет, подробно расскажет корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.