ФСБ задержала пять человек при покупке цезия-137 для применения в ходе СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Подозреваемые хотели вывезти один килограмм радиоактивного вещества за рубеж. В дальнейшем его бы использовали для дискредитации России.

Сотрудники ФСБ задержали пять человек при покупке радиоактивного цезия-137 с целью последующей контрабанды и применения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в центре общественных связей российской спецслужбы.

«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из РФ задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что сумма сделки составила три с половиной миллиона долларов — 293 миллиона рублей. Столько задержанные были готовы заплатить за один килограмм изотопа цезий-137. Затем радиоактивное вещество планировалось использовать в пропагандистских целях.

«Для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», — рассказали в ФСБ.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного обращения с радиоактивными веществами и приготовления к контрабанде радиоактивных веществ (статьи 30, 220 и 226.1 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур.