Провокационные и недальновидные: посол Антонов высмеял идею США уравнять атаки на Украину

Посол Антонов назвал эскалацией идею сенаторов США уравнять атаки на Украину и НАТО

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Напряженность в отношениях возрастает с каждым днем. Неужели «коллективный Запад» против мира?

Резолюция американских сенаторов с призывом приравнять ядерный удар по Украине к атаке ядерным оружием НАТО может привести к эскалации и усиливает вовлеченность США в украинский конфликт. Такое заявление сделал посол России в Америке Анатолий Антонов. Его слова были приведены в Telegram-канале посольства.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО (тактическое ядерное оружие — Прим.ред.) абсурдны», — отметил политик.

Он считает «провокационным» и «недальновидным» предложение американских сенаторов. По мнению посла, это ведет к эскалации напряженности и повышению риска перехода ситуации к более опасной точки.

Дипломат подчеркнул, что Россия не нарушает международные обязательства, размещая тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине.