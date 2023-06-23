ВМС США уловили звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Причиной гибели пропавшего глубоководного аппарата с пятью членами экипажа предварительно названа имплозия.

Военно-морские силы (ВМС) США зафиксировали звук имплозии (направленный внутрь взрыв) через несколько часов после погружения батискафа «Титан» в Атлантике. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства сообщает, что уловленный использующимися для поиска подлодок микрофонами сигнал считают свидетельством разрушения корпуса аппарата.

«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией, или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился „Титан“ в момент потери связи», — цитирует издание своего собеседника.

Название системы безопасности, отслеживающей подводные лодки, в ведомстве не раскрыли из соображений безопасности. Отмечается, что вскоре после исчезновения батискафа с радаров эта «секретная гидроакустическая система» была включена и направлена на поиск «Титана». Однако в тот момент военные не были уверены в источнике звука, хотя и сообщили о результатах своей работы руководству спасательной операции.

О пропаже батискафа «Титан» в Атлантическом океане стало известно 19 июня (18 июня в 21:13 по местному времени). Он принадлежал компании OceanGate Expeditions, проводящий подводные экскурсии к месту, где лежит затонувший в 1912 году лайнер «Титаник». Стоимость экскурсии начинается от 250 тысяч долларов с человека.

Пять человек отправились в грубины океана, чтобы увидеть печально известное судно. Это британский путешественник и предприниматель, космический турист Хэмиш Хардинг, миллиардер из Пакистана Шахзада Давуд с 19-летним сыном Сулейманом, разделявшим его страсть к исследованиям, владелец OceanGate Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Экипаж признали погибшим 22 июня. В этот день помимо фактора, связанного с запасом кислорода, обнаружились обломки погибшего «Титана». Береговая охрана США заявила о находке и выдвинула версию об имплозии, произошедшей из-за высокого давления на глубине 3,8 километра. Поиск тел будет продолжен, но никто из экспертов не уверен в положительных результатах этой операции.

Ранее, писал 5-tv.ru, режиссер знаменитого фильма о затонувшем лайнере Джеймс Кэмерон обнаружил мистическое сходство катастроф батискафа «Титан» и «Титаника».