«Роснефть» отметила десятилетнюю годовщину опеки над белыми медведями

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Среди них — те, что не могли выжить в дикой природе и срочно нуждались в помощи.

Десять лет исполнилось масштабной экологической программе по сохранению российской Арктики. Ее запустила компания «Роснефть». В рамках инициативы нефтяники взяли под опеку десятки белых медведей. Среди них — те, что не могли выжить в дикой природе и срочно нуждались в помощи. Что удалось сделать для обитателей полярных широт — узнал Артур Ишпулатов.

Хаарчаана — любимица петербургской публики. Посмотреть на кормление белой медведицы приходят сотни жителей города. Родилась Хаарчаана в якутском зоопарке. Имя у нее тоже — якутское. В переводе означает «Снежинка». В конце 2017-го медведицу перевезли в Ленинградский зоопарк. Под новую обитательницу реконструировали вольер.

Эту реконструкцию провели при поддержке Роснефти. В рамках принятой компанией десять лет назад научно-экологической программы по сохранению российской Арктики. Масштабные экспедиции в высокие широты, уникальные исследования северных экосистем. И особое внимание видам — биоиндикаторам, среди которых и белый медведь. По физическому состоянию хозяина Арктики ученые оценивают глобальные климатические процессы, происходящие в регионе.

В соответствии с этой же программой, «Роснефть» взяла под опеку всех белых медведей в российских зоопарках, обеспечивая их содержание, питание, ветеринарное сопровождение. Сейчас в 16 зоопарках страны — 33 полярных подшефных «Роснефти».

В Москве это Айка и Диксон, известный на всю страну. В сентябре прошлого года его израненного доставили в столицу из Красноярского края. Ветеринары нашли на теле животного около 50-ти ран от картечи. И даже после длительного лечения Диксон все еще нуждается в помощи.

«На данный момент самочувствие у них хорошее, они замечательно себя чувствуют. Диксон ежедневно у нас гуляет, Айка у нас постоянно плавает, мы обогащаем ее среду. И стараемся сделать ее жизнь еще лучше», — рассказал Иван Пажетнов, начальник отдела хищных животных московского зоопарка.

Урсулу тоже нашли на острове Диксон. Штормом ее малышкой прибило к берегу Карского моря. При поддержке «Роснефти» была развернута целая спасательная операция — в результате Урсула оказалась в красноярском парке.

«Благодаря этим денежным средствам, которые выделяет компания, проводится кормление, содержание животных в зоопарке, различные научно-исследовательские работы, а также ветеринарная помощь», — объяснил Александр Пинчук, заместитель директора парка флоры и фауны «Роев ручей» по зооветеринарной части.

А самый старый полярный хищник России живет в Северском природном парке. Медведю по кличке Уд 31 год — по меркам человека — это больше 100 лет!