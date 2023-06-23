Российские космонавты вернули на МКС материалы, пробывшие за бортом 19 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Однако ненужное оборудование навечно останется бороздить просторы Вселенной.

Шесть часов провели в открытом космосе наши космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев. Они успешно завершили рискованную миссию.

Покинуть борт МКС им пришлось, чтобы демонтировать оборудование с внешней стороны станции и установить новое. Кроме того, они извлекли контейнеры с образцами, которые провели там 19 лет.

Добытые материалы позволят ученым на Земле узнать, как космическое пространство влияет на различные микроорганизмы. Правда, не все земные детали вернутся домой: ненужное оборудование навечно останется бороздить просторы Вселенной.

Отмечается, что работа вне станции продлилась шесть часов 24 минуты. За это время космонавты демонтировали с модуля «Звезда» научную аппаратуру, установив и подключив вместо нее новую аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Они также сняли кассету-контейнер с образцами материалов, которые провели в условиях открытого космоса 19 лет, и осуществили ряд других манипуляций.

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в 17:24 по Москве в четверг. Они справились с задачами быстрее, чем изначально планировалось.

Выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» они закрыли в 23:48. Это был четвертый в 2023 году выход в открытый космос. Для Сергея Прокопьева он стал седьмым в его космической карьере, для Дмитрия Петелина — пятым.