Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petty Officer 1st Class Amber/US; 5-tv.ru

Найдены обломки подводного аппарата, пятеро участников экспедиции признаны погибшими. Что стало причиной — в репортаже.

Печальным финалом закончилась история, за которой четверо суток пристально следил весь мир. Экипаж батискафа с туристами, который долго искали на дне Атлантики, погиб. Глубоководный робот нашел обломки аппарата. Как сообщили в Береговой охране США, произошел направленный внутрь взрыв. Очевидно, это случилось под мощным давлением воды. Все детали у Александра Якименко.

Надеялись до последнего: весь мир с тревогой ждал и надеялся на добрые новости из Атлантического океана — даже после того, как кислород на батискафе по всем подсчетам уже должен был кончиться. Но спасатели сделали ту единственную находку, которая ставит точку в судьбе «Титана» и его экипажа.

«Беспилотный аппарат обнаружил хвостовой конус „Титана“ примерно в пятистах метрах от носовой части „Титаника“ на морском дне. Впоследствии нашлись и другие крупные обломки. После консультации с экспертами мы признали, что находка свидетельствует о катастрофическом разрушении корпуса „Титана“ из-за экстремального внешнего давления», — рассказал Джон Могер, контр-адмирал Береговой охраны США.

Специалисты нашли части внутренней обшивки минисубмарины, детали шасси и заднюю крышку. Обломки экскурсионной подлодки обнаружил дистанционно управляемый беспилотник на дне, на глубине почти четыре километра. Но эксперты сразу же заявили, что имплозия — то есть взрыв из-за внешнего давления — произошла до начала спасательной операции. Очевидно, экипаж мговенно погиб еще в воскресенье.

«Размеры участка, на котором раскиданы обломки „Титана“ говорят о том, что имплозия произошла еще в толще воды во время погружения», — отметил Карл Хартсфильд, участник спасательной миссии США.

Именно такую версию выдвигали специалисты, которые видели «Титан» до погружения. А уже после трагедии выяснилось, что мини-подлодка, на которой туристы погружались к «Титанику», была экспериментальной, не проходила сертификации и ее надежность вызывала вопросы даже у тех, кто занимался разработкой батискафа.

«Проектировщики этого батискафа скорее всего попадут под суд, и компания — организатор погружения тоже. Потому что этот корабль был не приспособлен для подобных экспедиций, и многие эксперты, я, в том числе, это понимали и предупреждали их! Я бы, например, не полез в этом судне на дно Атлантики, даже если бы мне за это посулили четверть миллиона долларов», — заверил Бертран Сибо, морской спасатель.

Но глава корпорации был полностью уверен в надежности батискафа — настолько, что и сам отправился на нем в последнее путешествие. Режиссер фильма о крушении «Титаника», узнав о причинах новой трагедии, заявил, что это вполне достойно нового фильма.

«Я поражен сходством этой трагедии с самой катастрофой „Титаника“, когда капитана неоднократно предупреждали о льдине впереди его корабля, и, тем не менее он на полной скорости мчался в ледяное поле в безлунную ночь», — отметил Джеймс Кэмерон.

Впрочем, многие возмущены столь пристальным вниманием к драме вокруг аттракциона для богатых. На борту батискафа было всего пять человек. А на поиски потратили шесть с половиной миллионов долларов. В это же время в Средиземном море затонула лодка с тремя сотнями мигрантов и эту катастрофу в западных СМИ практически проигнорировали. На помощь утопающим вышел лишь один корабль спасательной службы.