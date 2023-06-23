Российские бойцы разоблачили ложь об успехе ВСУ на запорожском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

Череда неудач на ключевом направлении контрнаступления вынудила украинских боевиков начать обстреливать мирные города. Это злоба от бессилия.

Российские войска успешно отражают попытки противника контратаковать на ключевых направлениях. От бессильной злобы ВСУ обстреливают мирные города и поселки, где нет и никогда не было военных объектов.

Ответные удары по технике и укреплениям со снайперской точностью наносит наша артиллерия. Из Запорожской области подробности расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ореховский участок так называемого» контрнаступления ВСУ на запорожском фронте — на дороге нет ни одной гражданской машины, на обочинах видны обломки украинских снарядов и посеченные осколками деревья. А впереди — густой черный дым поднимается до самых облаков.

ВСУ продолжают прощупывать нашу оборону, впрочем, каких-то значимых успехов добиться не получается. От бессилия боевики обрушивают свой гнев на мирные города этого ключевого направления. На этих кадрах — последствия удара из РСЗО HIMARS по Токмаку. Погиб мирный житель.

Соседнее село Садовое в Запорожской области тоже не раз подвергалось обстрелам. Крыши нескольких домов пробиты снарядами. Но границы населенного пункта надежно защищены.

«Несмотря на многочисленные провокационные заявления ВСУ о якобы успехах контрнаступления на запорожском фронте, к примеру село Садовое, о котором так много пишут и говорят, и где мы сейчас находимся, остается под полным контролем российских военнослужащих. Они точечно пресекают все попытки врага прорвать оборону на этом участке фронта», — сообщил Кирилл Ольков.

Впрочем, ВСУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке. Днем и ночью здесь идут артиллерийские бои — с обеих сторон активно работают гаубицы и минометы. А вражеские ДРГ то и дело безуспешно норовят прорваться в тыл нашим Восточной и Южной группировкам.

«Мы в Садовом держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории — это неправда. Мы стоим уверенно, держим оборону. Противник пытается обманными маневрами прорвать оборону, но мы это пресекаем», — рассказал командир отделения с позывным «Фидель».

Тем не менее ореховское направление запорожского фронта остается одним из самых жарких участков спецоперации. Бои высокой интенсивности на первом рубеже нашей обороны не прекращаются круглосуточно.

«Настроение боевое, пальцем вверх! Поверьте, они здесь не будут никогда. Противник делает всякие попытки, но нет ничего серьезного. Верьте в нас, верьте в Россию! Победа будет за нами!!!» — призвал военнослужащий с позывным «Призрак».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские военные отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении.