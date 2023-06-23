Девочка-подросток впала в кому после ДТП на трассе в Приморье

Фото: Telegram / Полиция Приморья prim_police

Парень, который вез несовершеннолетнюю, не имеет водительских прав и даже не проходил соответствующего обучения.

Девочка 14 лет получила тяжелые травмы и впала в кому после автомобильной аварии на трассе Находка — Лазо в Партизанском округе Приморского края.

Машину Nissan Tiida, в которой на пассажирском сиденье находилась пострадавшая, вел 22-летний парень. Он ехал в сторону Находки. Не справился с управлением, съехал с дороги, после чего авто упало с моста и опрокинулось.

Молодой человек, по данным краевого УМВД, не учился вождению и не имел прав на управление транспортным средством. В результате ДТП он не пострадал. По факту происшествия проводится соответствующая проверка, назначен ряд экспертиз. По результатам будет принято решение об ответственности за инцидент в соответствии с законодательством.

Представители Госавтоинспекции также подчеркнули, что за минувшие сутки в Приморском крае произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, 25 из них во Владивостоке. В пяти авариях пострадали люди, один человек погиб, в остальных случаях обошлось материальным ущербом. В большинстве случаев виновниками ДТП стали лихачи, выезжающие не на свою полосу или не соблюдающие очередность проезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой аварии на трассе «Кавказ» в Дагестане — столкнулись легковой автомобиль, КАМАЗ и пассажирский автобус. Скончались восемь человек, в том числе двое братьев-подростков. Предполагаемый виновник ДТП получил легкие травмы. Мужчина просил прощения у семей погибших за роковую случайность. Позже стало известно, что он не справился с управлением потому что был пьян. И не имел водительских прав.