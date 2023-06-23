Куда обращаться и что делать, если управляющая компания плохо работает

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Граждане в праве жаловаться на отдельные недостатки вроде работы дворников, а могут и вовсе сменить УК или способ управления жильем.

Терпеть невнимательность управляющей компании (УК) не нужно, в случае халатности ее работников или невыполнения обязательств (за которые жители домов ежемесячно платят) можно действовать разными способами — от жалобы до искового заявления в суд. Авторы издания URA.RU собрали список инстанций, решающих проблемы собственников жилья с УК. Перечень актуален и когда организация работает плохо, и когда вовсе фактически не работает.

Прежде чем обращаться в высшие инстанции, попробуйте подать жалобу на сотрудников УК ее директору. Если, например, дворники на ваши замечания не реагируют, обязанности свои не выполняют, пусть контроль ужесточит их непосредственный руководитель. А если этот человек не спешит на помощь, появляется повод сообщить о нарушениях в жилищную инспекцию. Проверьте договор, заключенный с УК и, если он не исполняется в полной мере, жалуйтесь.

Сообщить о неубранном мусоре, немытых лестничных площадках, холодных батареях и чуть теплой воде из крана вместо горячей можно сотрудникам аварийно-диспетчерской службы. А если УК не отчитывается перед жильцами о проводимых работах или не возвращает деньги при переплате, поможет Роспотребнадзор.

Серьезные претензии к УК требуют серьезных мер. В частности, прокуратура может провести проверку и вынести предписание для устранения нарушений в определенный срок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разберется с беспричинным увеличением счетов за коммунальные услуги и навязыванием услуг. Компенсировать причиненный компанией ущерб поможет иск в суд, если сумма по заявлению меньше миллиона рублей, госпошлину с вас не потребуют.

Жалобу в инстанции можно подавать лично или через «Госуслуги». В первом случае убедитесь, что у вас на руках осталась копия письменного обращения и номер, под которым в ведомстве зарегистрирован входящий документ. Во втором надо заполнить поля с информацией в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ, а также приложить подтверждающие претензию документы.

Если вы недовольны своей УК, вместе с соседями вы можете принять решение о смене самой компании или способа управления жильем. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в РФ ужесточат контроль над управляющими организациями в 2023 году.