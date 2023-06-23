Кипящее масло холодной водой не остудить: китайский совет дня на пятницу, 23 июня

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Большая Вода дня встретится с Огнем месяца и может случиться «пффф», выплеск пара — эмоций.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 июня?

В пятницу людей может понести. Большая Вода дня встретится с Огнем месяца и может случиться «пффф», выплеск пара — эмоций. Типичные проявления такого столкновения — импульсивность и эмоциональность, доходящая до истерии.

Совет дня: не принимайте в пятницу важных решений, чтобы потом ненароком не сожалеть о собственной импульсивности. Лучшее занятие на пятницу — охлаждающая мозг рутина.

Предостережение дня: не стоит в пятницу начинать серьезные проекты и отправляться в большие путешествия. Ну, а если все же отправляетесь — заранее приготовьтесь к тому, что могут возникнуть разнообразные накладки и форс-мажоры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.