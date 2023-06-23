Система ПВО сбила беспилотник над Курском

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Глава региона призвал граждан не прикасаться к обломкам дронов при обнаружении, а сообщать о находке экстренным службам.

В небе над Курском сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, устройство было ликвидировано благодаря сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО).

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112», — сказано в публикации.

Позже губернатор сообщил, что система ПВО сработала над городом еще раз.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2024 года. Незадолго до этого на границах Донецкой и Луганской народных республик обострилась ситуация — киевский режим возобновил обстрелы жилых районов. Главы ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании суверенитета и поддержке. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность Москвы.

В сентябре по результатам референдумов четыре освобожденных от националистов региона стали субъектами РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Киев не признал результатов голосований, ВСУ продолжают обстрелы на подконтрольных частях этих территорий. В июне текущего года Украина заявила о начала контрнаступления.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Московской области.