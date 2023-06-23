Волочкова отказалась идти на выпускной дочери: «Буду на празднике крестницы»

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Наследница не пригласила артистку на торжество, решив разделить его с мачехой и отцом. Звезда планировала ворваться в «Крокус Сити холл» несмотря на запрет. Почему она передумала?

Балерина Анастасия Волочкова отказалась от идеи прийти на выпускной дочери Ариадны в «Крокус Сити Холл» вопреки запрету самой девочки. Наследница звезды пригласила на свой праздник отца Игоря Вдовина и его супругу Елену Николаеву. А родную маму попросила остаться дома, чтобы та не привлекала к своей персоне лишнего внимания.

Еще вчера дрожащим от слез голосом Волочкова жаловалась журналистам на несправедливость. Она была уверена, что Вдовин настроил Ариадну против нее, а также подговорил администрацию лицея лишить ее места в зале «Крокуса». Артистка твердила, что все равно появится на мероприятии и передаст дочери цветы, но вдруг передумала.

«Понимаю, что на Ариадну оказали давление, накрутили, настроили против меня. Мне искренне жаль, что эта коалиция создана против меня людьми, которых считала близкими… Да, я хотела подарить дочери цветы на выпускной вечер… Я осталась выше этой коалиции… Я буду на выпускном своей крестницы, как долгожданный гость, как человек, которого ждут, любят и радуются», — заявила балерина в личном блоге.

Обратилась звезда и к своей единственной дочери, которую обсуждала с прессой в последние дни. Сказала, что любит ее и гордится, считает замечательным человеком. Отметила, что девочка не только выходила на большую сцену, но и получила отличное образование, уже написала более ста стихотворений на трех языках. И добавила — несмотря на происки «коалиции» всегда готова по-матерински поддержать ее.

Анастасия Волочкова помимо светских скандалов успевает многое — готовиться к сольным концертам, давать интервью, посещать мероприятия и строить романтические отношения. О личной жизни знаменитости ходят легенды, то и дело появляются новые ухажеры. Одним из них был кондитер Дмитрий Дюран, который едва не стал первым официальным мужем танцовщицы. Но свадьба оказалась фикцией. Как, прочем, и жених.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-возлюбленный Волочковой пытался построить финансовую пирамиду и обманул кредиторов на десятки миллионов рублей.