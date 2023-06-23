Подросток погиб в результате столкновения скутера и мотоцикла в Новой Москве

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ; 5-tv.ru

Мотоциклист и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии.

Смертью 14-летнего парня и госпитализацией двух человек в тяжелом состоянии окончилось дорожное происшествие в Новой Москве. По предварительным данным столичной прокуратуры, трое подростков пересекали улицу Дорожная (поселок Губцево) на скутере. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом, двигавшемся на большой скорости.

Предположительно, погиб водитель скутера. Двое его несовершеннолетних пассажиров получили травмы. Один из ребят, а также мотоциклист сильно пострадали, были госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь. На участке дороги разбросаны обломки транспортных средств, работают сотрудники ГИБДД.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места аварии, снятые видеорегистратором. Управлявший скутером мальчик получил страшные повреждения, и, вероятно, скончался на сразу после удара. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП, Следственный комитет (СК) также проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой аварии на трассе «Кавказ» в Дагестане. Легковой автомобиль врезался в КАМАЗ, а тот, потеряв управление, влетел в пассажирский автобус. Скончались восемь человек, в том числе двое братьев-подростков. Предполагаемый виновник ДТП получил легкие травмы, он просил прощения у семей погибших. Позже СК сообщил, что водитель легковушки был пьян и не имел водительских прав.