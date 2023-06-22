Экс-худрук «Современника» Виктор Рыжаков госпитализирован

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Пресса сообщает, что театральный режиссер и профессор МХАТа повторно попал в больницу с коронавирусом.

Профессор Школы-студии МХАТ и бывший художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков экстренно госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ. В сети появилась информация, что театральный режиссер попал в больницу в состоянии средней степени тяжести после попыток самостоятельно лечиться от недуга дома.

Отмечается, что 63-летний Рыжаков вызвал скорую помощь, так как самочувствие его только ухудшалось, на месте врачи обнаружили у него инфекцию, а также вытекающие проблемы с сердцем. По данным источника 5-tv.ru, режиссер действительно был госпитализирован с плохим самочувствием, но на следующий день его уже выписали из медучреждения.

На данный момент диагноз «коронавирус» ни представители Рыжакова, ни врачи не подтвердили. Из-за чего он оказался на больничной койке, неизвестно. В деканате Школы-студии МХАТ заявили, что информация о каких-либо проблемах со здоровьем профессора к ним не поступала.

В январе 2022 года стало известно, что Рыжаков получил положительный результат теста на «омикрон». Он находился дома на карантине, за состоянием наблюдали врачи государственной больницы, а также семейный доктор. COVID-19 диагностировали у режиссера и в 2020 году. Оба случая не были тяжелыми, болезнь протекала без осложнений.

Ранее, писал 5-tv.ru, тренер Татьяна Тарасова, несколько раз за последнее время читавшая фейковые новости о своей госпитализации, пожаловалась на журналистов, которые ее «постоянно хоронят».