Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Обломки, найденные в районе поиска, идентифицированы как фрагменты «Титана».

Представитель Береговой охраны США подтвердил обнаружение обломков батискафа «Титан», связь с которым была утеряна при погружении к месту гибели «Титаника».

Он добавил, что родственников погибшего экипажа уже оповестили.

Найденные обломки свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, вызванный внешним высоким давлением.

Компания — оператор батискафа OceanGate Expeditions также опубликовала заявление, в котором сообщила, что считает пятерых членов экспедиции погибшими.

Батискаф с пятью членами экипажа на борту, среди которых были одни из богатейших людей планеты, пропал с радаров примерно через полтора часа после начала погружения 19 июня. В его поисках задействовали и корабли, и самолеты. Ученые полагают, что шансов выжить у исследователей глубин почти не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию.