Президент IBA Умар Кремлев выступил с требованиями к МОК

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Ранее комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса. Чем обернется громкий скандал?

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с требованиями к Международному Олимпийскому комитету (МОК), который лишил IBA признания. Он потребовал лично от президента комитета Томаса Баха объяснений за отказ расследовать коррупцию со стороны своего же предшественника Чинг-Куо Ву. Кремлев напомнил, что информация о продаже медалей на Олимпийских играх давно стала публичной.

«От имени IBA и всего нашего боксерского сообщества мы выступаем с рядом требований и вопросов к [президенту МОК Томасу] Баху, руководству и членам МОК, на которые всем пора получить публичный ответ. Мы даем вам на него десять суток с момента публикации данного материала», — подчеркнул глава IBA.

Кремлев, в числе прочего, потребовал от Международного Олимпийского комитета объяснений за отказ выходить на прямой контакт и решать существующие проблемы, урегулировать разногласия. Президент IBA подчеркнул, что с мнением российской стороны в данном случае никто не считается.

«Настаиваем на том, чтобы на Олимпийских играх 2024 года все деньги, заработанные с рекламы, трансляции и продажи билетов в рамках проведения боксерского турнира, пошли на улучшение благополучия боксеров за счет выплаты призовых спортсменам и тренерам. Считаем необходимым введение программы финансовой поддержки боксерам, у которых нет возможности приехать на Игры, чтобы и они с гордостью смогли представить свои страны в Париже», — подытожил Умар Кремлев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в штаб-квартире оргкомитета Олимпиады-2024 прошли обыски.