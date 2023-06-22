Никто не забыт: звезды приняли участие во флешмобе в честь Дня памяти и скорби

Жуков, Темникова, Барановская и другие звезды приняли участие во флешмобе в честь Дня памяти и скорби

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Кумиры самых разных поколений обратились к подписчикам, чтобы напомнить — подвиги предков бессмертны и память о них жива.

В День памяти и скорби многие звезды российского шоу-бизнеса почтили память героев Великой Отечественной войны и поддержали приуроченный ко значимой дате флешбом в социальных сетях.

22 июня певец SHAMAN опубликовал у себя на официальной страничке во ВКонтакте ролик, снятый выпускниками ВГИКа, о том как беспощадна война и как много людских жизней она унесла.

«В этом небольшом, но пронзительном режиссерском этюде огонь представлен метафорой войны, превращающей в угли и прах жизнь простой семьи, среди членов которой каждый из нас узнает кого-то из своих близких», — отметил он в сообщении.

Волну исполнителя подхватили многие российские знаменитости. Среди них была телеведущая Яна Рудковская, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков, актриса Анна Семенович, известный блогер Наташа Гасанханова, певец Миха Биттуев, рэп-исполнитель Gazan, бывший участник «Дома-2» Роман Гриценко, телеведущая Юлия Барановская и певица Елена Темникова. Они напомнили подписчикам о великой, но трагической дате, которая 82 года назад случилась в российской и мировой истории.

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Все из участников флешмоба акцентировали внимание на самом важном — памяти о событиях ВОВ и героях Отечества. По их словам, нельзя забывать подвиги наших предков и необходимо хранить историю для будущих поколений, чтобы ужасы войны никогда не повторились.

«Ничто не забыто», — написал Гриценко.

«Нельзя забывать, ребят. Никогда», — подчеркнул Жуков.

«В наследство нам осталась скорбь, любовь и уважение», — поделилась мыслями Семенович.

Елена Темникова рассказала подписчикам, что лично посетила приуроченное к памятной дате мероприятие на Поклонной горе и зажгла свечи в память о жертвах войны. В социальных сетях она написала много теплых слов о своей стране и выступила против нацизма, отметив, что подвиг дедов бессмертен. По ее словам, правда, доброта и сострадание всегда должны побеждать.

Публикация исполнительницы привлекла внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она назвала перемену в восприятии Темниковой «хорошим шагом в правильном направлении» и предположила, что артистка изменила свою позицию в вопросах политики России и проведения спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин зажег свечу у монумента «Скорбь» в Музее Победы.