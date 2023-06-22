«Политизированная природа»: в IBA отреагировали на решение МОК

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Сегодня Международная ассоциация бокса является одной из ведущих международных спортивных федераций.

Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, отозвав признание Международной ассоциации бокса (IBA). Это очередной раз показывает «политизированную природу» решений. Об этом говорится в официальном заявлении IBA.

Также отмечается, что заявление МОК было сделано в тот самый день, когда Германия начала нападение на мирных граждан СССР.

«Мы не можем скрывать тот факт, что сегодняшнее решение является катастрофическим для мирового бокса и явно противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в наилучших интересах бокса и спортсменов», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МОК политику, проводимую IBA, посчитали настоящим неуважением к спорту в целом.