Профессиональная работа: разведчики ВС РФ отражают атаки ВСУ под Угледаром
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Корреспондент «Известий» Ольков показал работу разведчиков ВС РФ под Угледаром
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Небольшая группа способна ликвидировать гораздо более многочисленное подразделение противника.
В эти минуты на южнодонецком фронте российская армия планомерно уничтожает личный состав и технику ВСУ. Благодаря слаженной и профессиональной работе группа всего из нескольких разведчиков способна ликвидировать гораздо более многочисленное подразделение противника.
Как противостоят украинским формированиям под Угледаром — увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков, он работает на передовой.