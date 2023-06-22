Роскомнадзор расширил перечень подлежащих «приземлению» провайдеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В список были добавлены 12 иностранных компаний.

Роскомнадзор внес 12 компаний в список иностранных провайдеров, которые должны иметь официальное представительство на территории РФ, следуя закону о «приземлении». Соответствующая публикация появилась на сайте надзорного ведомства.

«Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению», — написано в сообщении.

Уточняется, что в перечень Роскомнадзора попали такие всемирноизвестные сервисы, как Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Hetzner Online GmbH, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost и другие.

Примечательно, что в первый список, который был опубликован 1 января 2022 года, попали 13 зарубежных IT-гигантов. Также 3 августа Роскомнадзор обязал AliExpress открыть представительство в России. Компания безукоризненно выполнила свои обязательства, как раннее отмечали в ведомстве.

Закон, регулирующий деятельность иностранных лиц в интернете в РФ и поясняющий норму «приземления», вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно ему, иностранные компании, чьи сайты в день посещают свыше полумиллиона пользователей, должны иметь представительства или иное юридическое лицо в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что онлайн-кинотеатр Premier был оштрафован за пропаганду ЛГБТ.