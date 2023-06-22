От Москвы до Ярославля: двум фигурантам дела Блиновской дали по три года

В Ярославле мужчине и женщине дали по три года за соучастие по делу Блиновской

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

В чем обвиняются мужчина и женщина? И как они связаны с известной «инфоцыганкой»?

Люди, работавшие с блогером Еленой Блиновской, были условно осуждены на три года в Ярославле за создание площадки по обналичиванию денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, мужчина и женщина занимались тем, что создали крупную площадку, на которой обналичивали деньги, включавшие свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.

«Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Н., 09.05.1988 г. р. и Гуляеву А., 18.06.1998 г. р.», — говорится в сообщении.

По итогу, оборот их «фирмы» составил почти 300 миллионов рублей, извлеченный доход — 18 миллионов рублей.

Знаменитость Елена Блиновская остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как адвокат Блиновской намерена обжаловать решение суда.