Умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого

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Виктория последние годы жила в Италии, где проходила лечение.

Умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» и основателя сети крупных магазинов Сергея Галицкого Виктория. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, последние два года Виктория жила в Италии, где проходила лечение. При этом не уточняется, с какой болезнью боролась женщина. Около недели назад она скончалась — 14 июня. Тело усопшей было доставлено в Краснодар и, возможно, уже состоялись похороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер театра и кино Михаил Ложкин скончался из-за проблем с сердцем.