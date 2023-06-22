Умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого
Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche
Виктория последние годы жила в Италии, где проходила лечение.
Умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» и основателя сети крупных магазинов Сергея Галицкого Виктория. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его информации, последние два года Виктория жила в Италии, где проходила лечение. При этом не уточняется, с какой болезнью боролась женщина. Около недели назад она скончалась — 14 июня. Тело усопшей было доставлено в Краснодар и, возможно, уже состоялись похороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер театра и кино Михаил Ложкин скончался из-за проблем с сердцем.