«Мегера проснулась!»: как Регина Тодоренко воспитывает своих детей

Регина Тодоренко сравнила себя с мегерой в воспитании своих сыновей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

От брака с Владом Топаловым у телеведущей два сына: четырехлетний Михаил и 11-месячный Мирослав.

Регина Тодоренко сравнила себя с мегерой в воспитании двоих сыновей. О том, какая она мама, телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA Topical вручил ей заветную статуэтку.

По словам Тодоренко, в воспитании своих детей она и ее супруг Влад Топалов не занимают позицию доброго или злого полицейского.

«Тут в зависимости от градуса эмоциональности. Если мама сегодня не выспалась, мама будет рвать и метать. А папа всех детей заберет и скажет: «Идите все ко мне — ко мне — ко мне. Спокойно-спокойно. Отойдем от нее. Мегера проснулась!» — смеется Тодоренко.

А когда не в духе Влад Топалов, тогда в противовес Тодоренко встает на защиту своих сыновей.

По признанию телеведущей, ей сложно быть мамой мальчиков, ведь из-за своей природной мягкости ей трудно вырабатывать у детей дисциплину, и поэтому они часто садятся ей на шею.

«Я все позволяю. Игрушечку еще одну? Да пожалуйста! Я практически безотказная», — признается Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко поделилась опытом родов в состоянии гипноза.