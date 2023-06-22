«Правда и доброта побеждают»: Темникова приняла участие в акции «Свеча памяти»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда напомнила россиянам о том, как важно помнить и чтить подвиг героев.

Певица Елена Темникова посетила мероприятие на Поклонной горе в Москве, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Об этом она сама сообщила в своем личном блоге.

В новом посте артистка написала много теплых слов об истории страны. Также Темникова выступила против нацизма.

«История нашей страны и, казалось бы, простая человеческая истина, говорят об одном и том же: правда, доброта и сострадание всегда побеждают!» — написала звезда.

Темникова приняла участие в акции «Свеча памяти» Instagram* / lenatemnikovaofficial

В частности, российская знаменитость призналась, что для нее, как для мамы, очень важно, чтобы дети России жили в мире без нацизма. Также она добавила, что она зажгла на Поклонной горе несколько свечей вместе с «Волонтерами Победы» за подвиг дедов, победивших нацизм.

Вероятно, она поменяла свою позицию по отношению к нашей стране и проведению СВО.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала участие артистки в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби «хорошим шагом в правильном направлении».

«Будем внимательно следить: ждем поездку в госпиталь к раненым воинам и концерт на передовой», — написала она в своем Telegram-канале.

Сегодня в российских городах в течение всего дня возлагают цветы к монументам павших во время войны солдат и проводят митинги. В прошлом году в столице и регионах дополнительно зажигали лампады, вспоминая о подвиге сограждан.

Почтить память погибших минутой молчания, зажечь свечу и возложить цветы к монументу Великой Отечественной сегодня может каждый россиянин в любом населенном пункте страны.

Владимир Путин учредил День памяти и скорби в октябре 2007 года. Его отмечают 22 июня, потому что именно в этот день в 1941-м нацистская Германия без объявления войны напала на СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Темникову заподозрили во второй беременности.

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