«Все решает ракурс»: Рита Дакота показала свое тело без фотошопа

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда занимается спортом и старается питаться правильно, но еще не может полностью избавиться от проблемных мест.

Певица Рита Дакота опубликовала в социальных сетях фотографию своей фигуры. Она не стала использовала фильтры, продемонстрировав подписчикам все «недостатки» тела.

Звезда уверена, что очень многое зависит от правильно подобранного ракурса и освещения. Так, если найти хорошее место и встать в удачную позу, то на фото будет фигура мечты, но стоит что-то поменять, как сразу становятся видны даже самые маленькие проблемы: морщины, растяжки и целлюлит.

«Девочки, все решает ракурс и свет. Вот то же „идеальное тело“, но при другом свете… У меня все еще есть целлюлит и дряблость», — написала артистка.

Рита Дакота не стесняется целлюлита. Instagram* / ritadakota

Певица отметила, что усердно работает над своим телом, но добиться идеального результата, по ее мнению, не всегда возможно.

«Поэтому не сравнивайте себя с другими. Проблемные зоны есть у всех без исключений живых людей», — призвала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота приехала в ЗАГС на самокате.

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