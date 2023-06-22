Площадь пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве выросла до 900 квадратных метров

Фото, видео: Telegram / moscowproc; 5-tv.ru

Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Площадь пожара на мусоросортировочном комплексе, расположенном в чертановском районе Москвы, выросла до 900 квадратных метров. Об этом сообщили в столичном МЧС.

Прежде стало известно, что к тушению возгорания на Дорожной улице привлекли авиацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за возгорания мусора на юге столицы есть угроза распространения огня.