Рэпер ST и Ассоль придерживаются одной линии в воспитании их общей дочери

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Пара старается воспитывать ребенка на своем личном примере.

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов. — Прим. ред.) и Ассоль придерживаются одной линии в воспитании ребенка. Об этом блогер сообщила на звездной премии «Мама года 2023», где журнал MODA topical наградил ее в номинации «Мама-мотиватор».

По признанию Ассоль, если ее супруг более мягок в воспитании их общей дочери Эстель, то она в противовес более строгая, со стержнем. Несмотря на разный подход, они держат одну линию.

«На самом деле Саша очень хороший отец. И он, когда надо, держит правильный тон, и, конечно, не все позволяет Эстель. Мы в этом вопросе договорились еще до, мне кажется, моей первой беременности, что обязательно если один говорит, то второй не говорит: „Тихо! Мы сейчас маме быстренько не скажем и сделаем“. Нет, такого варианта точно нет», — эксклюзивно поделилась Ассоль с корреспондентом 5-tv.ru.

Особых ограничений, по словам блогера, в их семье нет. Пара старается формировать привычки дочери на своем личном примере.

«Мы же не едим конфеты с утра до ночи. Эстель говорит: «Ага, а я буду!» — смеется Ассоль.

Рэпер ST и Ассоль считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости поженились в 2015 году, а в 13 марта 2020 года у них родилась на свет дочь, которую назвали необычным именем Эстель — производным от имен супругов ST и Ассоль.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST призвал помогать брендам в России.