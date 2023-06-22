Пропавшего под Архангельском мальчика нашли изнасилованным в доме у пенсионера

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Ребенок отправился на каникулы в другой город к бабушке и однажды не вернулся с прогулки. Его мама тут же забила тревогу — и не зря.

Пропавшего в Архангельской области ребенка нашли изнасилованным в доме у пенсионера. Подробности жуткой истории стали известны 5-tv.ru.

В июне 14-летний Влад (имя изменено) отправился на каникулы к бабушке в город Онега. Пару дней назад он ушел гулять, но не вернулся даже в десять часов вечера. Дозвониться до него не получалось.

Оставшаяся в Архангельске мама мальчика забила тревогу. Правоохранители оперативно начали поиски ее сына. К счастью, вскоре ребенка нашли живым — в доме 64-летнего пенсионера.

Позднее выяснилось, что Влад был изнасилован. Пожилого мужчину тут же задержали. Он отвергает обвинения.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетнего — часть 3 статьи 132 УК РФ. По ней подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионер из Ленобласти несколько лет насиловал собственную дочь-подростка.