Подросток утонул в Неве во время купания с друзьями в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

Сейчас всех опрашивает полиция. Что еще известно?

Подросток ушел под воду в Неве в Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. По последней информации, это случилось рядом с жилым домом на проспекте Обуховской обороны.

Также известно, что с мальчиком, который утонул, было еще два подростка. Все они ныряли и купались в реке без сопровождения взрослых. В этом месте очень сильное течение, но спасатели продолжают поиски ушедшего под воду 15-летнего мальчика.

В причинах случившегося разбираются следователи. На месте работают экстренные службы, других детей опрашивают.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подросток утонул в Москве-реке после прыжка с тарзанки. Сотрудники экстренных служб в течение двух часов искали подростка, так как его унесло течением.