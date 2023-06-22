Суд Франции снял с Люка Бессона обвинения в изнасиловании

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Засудить режиссера попыталась его возлюбленная — актриса Санд Ван Рой. Что между ними произошло?

С режиссера «Пятого элемента» Люка Бессона официально сняли обвинения в изнасиловании. Как пишет People, Кассационный суд Франции не обнаружил никаких доказательств по факту этого дела.

В 2018 году актриса Санд Ван Рой, будучи на тот момент возлюбленной культового режиссера, подала на него в суд. По ее словам, Бессон изнасиловал ее в парижском отеле. Сам кинодеятель изначально отрицал свою вину.

В тот раз суд остановил дело из-за отсутствия доказательств, однако актриса не отчаялась и подала жалобу через год. Но и в этот раз безуспешно. Тогда в 2021 году Ван Рой подала апелляцию для возобновления дела.

«Это окончательно положило конец всей процедуре, начатой ​​в 2018 году, в ходе которой Люк Бессон был систематически оправдан всеми магистратами, рассматривающими дело», — заявил адвокат режиссера.

Суд отклонил апелляцию и обязал актрису выплатить Люку Бессону две с половиной тысячи евро. Также Ван Рой теперь запрещено подавать на режиссера в суд.

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