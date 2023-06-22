В Петербурге обрушилось здание бывшего завода на Васильевском острове

Фото, видео: Прокуратура г. Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

Прокуратура проверит, кто ответственен за данное происшествие.

В Петербурге обрушилось здание бывшего завода, расположенного на 7-й линии Васильевского острова. Об этом сообщает местная прокуратура.

На данный момент организована проверка, на месте происшествия для координации действий аварийных и экстренных служб, а также правоохранительных органов находятся работники прокуратуры Василеостровского района.

«Проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», — говорится в сообщении.

Однако, как сообщает источник 78 канала, на месте завода просто были проведены демонтажные работы и там не было никакого разрушения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сразу два здания загорелись в Красногвардейском районе Петербурга.