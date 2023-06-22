СК объявил в розыск 150 боевиков ВСУ по делам о преступлениях киевского режима

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За последние девять лет было возбуждено более 2,9 тысячи дел о злодеяниях украинских нацистов в Донбассе.

Следственный комитет России объявил в розыск 150 украинских нацистов, которые подозреваются в совершении военных преступлений. Об этом председатель федерального государственного органа Александр Бастрыкин сообщил в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, 22 июня.

Бастрыкин выступил с речью в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой» и рассказал, что по делам злодеяний киевского нацистского режима в розыск были объявлены 150 украинцев. По его словам, Россия продолжает расследования.

«Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины», — прокомментировал он.

По словам главы СК, за последние девять лет, в период с 2014 года, было возбуждено более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских нацистов в Донбассе. Фигурантами значатся порядка 710 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме поддержали инициирование парламентского расследования преступлений Киева против детей Донбасса.