Позорят страну? Откровенные снимки начали продавать спортсмены из Мексики
Мексиканские спортсмены начали продавать откровенные фото для заработка на Олимпиаду
Фото, видео: www.globallookpress.com / P. Royer; 5-tv.ru
Местные власти прекратили выплачивать им стипендии еще зимой.
Мексиканские спортсмены решили заработать на Олимпиаду весьма сомнительным образом — посредством размещения откровенных фото и видео в специальной сети. Так, прыгун в воду Андрес Вильярреал предложил фанатам купить доступ к «скандальному» контенту и даже обещал первым подписавшимся скидку 30%.
Ранее зарабатывать по такой же схеме начал атлет Диего Бальеса — он заявил, что его доход уже составляет 1700 долларов в месяц. Общественность негодует: такими неспортивными действиями они позорят страну и команду.
А парни оправдываются: еще зимой мексиканские власти прекратили выплачивать им стипендии, и средств на подготовку к соревнованиям у них просто нет.