Срывало крыши: ураган обрушился на север Кузбасса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Дождь сопровождался ветром, чья скорость местами превышала 20 метров в секунду.

На север Кузбасса обрушился ураган — проливной дождь сопровождался шквальным ветром, скорость которого порывами превышала 20 метров в секунду. Эти кадры сняли жители из Тяжинского района Кемеровской области.

В населенных пунктах повалены десятки деревьев, с некоторых домов сорвало крыши. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.