Гроза и град: на Москву надвигается непогода

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В МЧС попросили водителей быть осторожнее на дорогах.

В Московский регион 23 июня придут сильные дожди, гроза и ветер с порывам до 13-18 метров в секунду. О резком изменении погоды сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ночью в столицу ворвется атмосферный фронт, непогода прогнозируется с 03:00 до 22:00 по московскому времени.

«По Москве местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе ветер с порывами 13-18 метров в секунду», — уточнили в МЧС.

В министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предостерегли московских водителей и попросили их быть бдительными на дорогах.

В ведомстве также обратились к жителям Подмосковья. Их призвали по возможности не выходить из дома, избегать шатких конструкций и рекламных щитов, а также не находиться под деревьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сибирь накрывает волна аномальной жары.