Будет только усиливаться: тропический ливень затопил улицы Владивостока

Фото, видео: Воякин Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Водителям приходится преодолевать гигантские лужи, чтобы выйти на дорогу.

На Владивосток обрушился тропический ливень — улицы города ушли под воду. Не помогло даже то, что коммунальщики заранее убрали решетки ливневок.

Затоплены подземные переходы и первые этажи домов. Вода стоит во дворах, и водителям приходится преодолевать гигантские лужи, чтобы выйти на дорогу — хотя и там ситуация не лучше.

В одном из районов затопило школьный стадион, который только открыли после ремонта. На него сошли потоки грязи с соседней стройплощадки.

Подрядчик пообещал все исправить, но только когда дождь закончится. А в ближайшие часы, по прогнозам, он будет только усиливаться.