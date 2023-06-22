Корвет «Резкий» с комплексом «Уран» прошел испытания в Японском море
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Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
В ближайшее время корабль войдет в состав Военно-морского флота.
В Японском море прошли испытания новейшего корвета «Резкий», построенного для Тихоокеанского флота. Экипаж корабля выполнил пуск крылатой ракеты «Уран».
Сообщается, что крылатая ракета успешно поразила морскую мишень на расстоянии в 30 километров. В ближайшее время «Резкий» войдет в состав Военно-морского флота.