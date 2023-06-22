ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Каких успехов достигла российская армия в зоне спецоперации?

Воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, назначенный объект был поражен, а значит, цель удара достигнута.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации на Украине. Данную тему российский лидер назвал самой важной на сегодняшний день.