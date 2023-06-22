Чтобы не застало врасплох: какие лекарства обязательно нужно взять на отдых

Терапевт Ярцева: на отдых с собой нужно взять жаропонижающие и обезболивающие средства

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Аллергия или отравление в отпуске — дело не из приятных. Но всегда можно заранее позаботиться о своем здоровье.

Отправляясь в отпуск, следует позаботиться о том, чтобы недуги не застали вас врасплох. Для этого следует с большой ответственностью подойти к выбору лекарств, которые вы возьмете с собой в чемодан.

Терапевт Ирина Ярцева посоветовала перед поездкой запастись жаропонижающими, обезболивающими и антигистаминными препаратами, передает издание News.ru.

«В первую очередь нужно иметь при себе жаропонижающие и обезболивающие препараты. Всегда должны быть антигистаминные препараты в случае аллергической реакции, их можно взять в каплях или таблетках», — отметила специалист.

Также она рекомендовала брать с собой антисептики в виде спрея, пластыри или небольшую упаковку водного йода, чтобы обрабатывать царапины, ссадины или укусы насекомых. А от последствий отравления лучше всего спасет активированный уголь.

В случае путешествия вместе с ребенком, нужно приобрести детские дозировки всех лекарств, которые вы берете с собой.

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