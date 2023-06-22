Жительница Кемеровской области безжалостно задушила подушкой свою трехлетнюю дочь

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Что заставило женщину так жестоко расправиться с собственным ребенком?

Жестокое убийство ребенка произошло в Кемеровской области. Как стало известно 5-tv.ru, жительница деревни Сосновка решила избавиться от трехлетней дочери и в качестве орудия убийства выбрала подушку.

«Она накрыла подушкой и задушила свою дочку», — рассказал источник.

Известно, что девочка уже ходила в детский сад. Что заставило мать так жестоко расправиться с собственным ребенком — неизвестно. Однако женщину уже задержали. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении горе-матери.

Подобные случаи убийства матерью своего чада уже происходили в этом году. Так, ужасающее убийство младенца в столичной электричке до сих пор не укладывается в голове у пользователей сети.

Беременная женщина ехала в поезде по МЦК и вдруг поняла, что отошли воды. Тогда она вышла в туалет электрички, где и родила ребенка. После покромсала невинного младенца ножницами и положила мертвое тельце в мусорный бак. Потом женщина вышла из кабины, будто ничего не произошло.

А другая горе-мать из Череповца задушила шестилетнего сына, а после неудачной попытки покончить с собой вызвала полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хабаровском крае женщину посадили на 17 лет за убийство годовалого сына.