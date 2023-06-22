«Очередная ложь»: Песков прокомментировал заявления Зеленского о теракте на ЗАЭС

Фото, видео: Коновалов Алексей/ ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

По словам представителя Кремля, МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов с РФ, а все остальное — вранье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что Россия причастна к подготовке теракта на ЗАЭС с выбросом радиации — очередная ложь. Об этом он заявил журналистам на очередном брифинге.

«Только что были контакты с МАГАТЭ на месте. Весьма высокая оценка с их стороны. Они все видели, что хотели. Запланированы контакты Гросси и Лихачева. Мы и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов. Все остальное ложь», — говорит Песков.

Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на ЗАЭС.