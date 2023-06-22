В Красноярске сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ФСБ РФ; 5-tv.ru

В помощи иностранцам замешаны две жительницы региона. В чем был их интерес?

В Красноярске сотрудники ФСБ пресекли деятельность организаторов незаконной миграции. Как сообщили в ведомстве, в помощи иностранцам замешаны две жительницы региона.

Женщины — директор хостела и юрист — объединились ради общего дела. Вместе они помогали гражданам из стран Азии попасть на территорию Красноярского края и оформляли фиктивную постановку на миграционный учет.

Также с иностранцами заключили трудовые договоры, которые также не были подлинными. Жили мигранты в комнате хостела, которым руководила одна из подозреваемых.

Так, женщины помогли более полутора тысячам иностранцев поселиться на территории Красноярского края без необходимых документов. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в феврале ФСБ задержала россиян, которые помогали мигрантам с помощью фиктивных браков и установления отцовства над детьми-гражданами РФ.