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Глава Минобороны подчеркнул, что ситуация в зоне СВО находится под полным контролем. Украинские террористы несут большие потери.

Армия России готовится к дальнейшим наступательным действиям ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности 22 июня.

Глава Минобороны подчеркнул, что ситуация в зоне СВО находится под полным контролем. Украинские террористы несут большие потери. Так, по оценке секретаря Совбеза Николая Патрушева, присутствовавшего на Совбезе, ВСУ в ходе попыток так называемого контрнаступления уже потеряли более 13 тысяч человек.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в США Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине.