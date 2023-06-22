Шойгу: власти не видят необходимости в новых добровольцах для спецоперации

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Сегодня контракты уже подписали 114 тысяч человек.

Российские власти не видят необходимости в новых добровольцах для спецоперации на Украине, заявил в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, к сегодняшнему дню контракты подписали 114 тысяч человек. Добровольцами в зоне боевых действий отправились еще 52 тысячи бойцов. При этом каждый день армия России получает целый полк — в ряды поступают 1336 граждан каждые сутки.

«Хочу отметить их мотивацию, они, как добровольцы, рвутся в бой, мы не можем это делать, крайней необходимости в этом нет», — отметил Шойгу.

Также, по его словам, к концу июня будет сформирован армейский резерв, а в ближайшее время — армейский корпус.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации на Украине.