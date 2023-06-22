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Украинская армия несет большие потери.

ВСУ потеряли более 13 тысяч человек в ходе попыток наступления. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе заседания.

Кроме того, Патрушев добавил, что в период с 4 по 21 июня было уничтожено 246 танков противника, 42 системы РСЗО, 10 истребителей, а также 264 беспилотника, принадлежащих врагу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.