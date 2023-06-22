В России могут разрешить работу сайтов с нелегальными фильмами

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Однако есть некоторые условия.

В России могут отменить блокировки сайтов, где нелегально показывают фильмы и другой видеоконтент иностранных компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В частности, в Минцифры РФ рассматривают такую возможность, в особенности с теми западными компаниями, которые не представлены официально в нашей стране, но на определенных условиях.

«Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции России на Украине множество иностранных кинокомпаний и стриминговых сервисов, таких, как Disney, Sony Pictures, Warner.Bros и Netflix и многие другие прекратили свою деятельность на территории РФ.

Тем не менее тренд на использование российских стриминговых платформ и сервисов возвращается. Несмотря на уход западных сервисов, российские стриминовые музыкальные платформы занимают порядка 80-85% рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в VK заявили о возвращении тренда на отечественные платформы.