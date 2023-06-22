Новые российские фрегаты и корветы вооружат «Цирконами»

Главком ВМФ Евменов: строящиеся и новые фрегаты и корветы будут вооружены «Цирконами»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Неужели Россия откажется от «Ониксов» и «Калибров»?

Строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

На Международном военно-морском салоне в Кронштадте он отметил, что при этом российские силы не будут отказываться от крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», поскольку они уже доказали свою высокую надежность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время на вооружение российской армии заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой.