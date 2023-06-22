Сделал МРТ и умер: для кого медицинское обследование может оказаться последним

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Почему дорогие обследования могут лишить вас денег и здоровья?

Недавно стало известно, что состоятельный россиянин скончался прямо во время процедуры МРТ в швейцарской клинике. В чем же причина и может ли обычное диагностическое исследование быть смертельно опасным? На этот вопрос ответил профессор Павел Воробьев для издания aif.ru.

Он пояснил, что дело не в самом МРТ, а в контрастном веществе, которое вводят при различных процедурах: они бывают более аллергенными или же менее. Однако эксперт считает, что важнее всего задать вопрос, а нужно ли вообще всем подряд делать подобные сложные и дорогие обследования.

«Согласитесь, МРТ не относится к исследованиям, которые выявляют ранние признаки заболевания, которого еще нет. Просто „впарили“ дорогой чек-ап: мол, мы тебя всего сверху донизу посмотрим и все увидим», — говорит специалист.

Сейчас такие исследования пользуются большой популярностью. При этом, по мнению профессора, это не только бесполезная, но и смертельно опасная услуга, которую не стоит делать без острой необходимости.

«Если случился инфаркт миокарда, то да, делается коронарография, назначается на ее основании терапия. Если у человека, яростного курильщика, просто стенокардия в 60 лет, дайте ему нитроглицерин и отставьте в покое. Пускай доживет до своего инфаркта. А так получается, что мы своими „добрыми делами“ убиваем людей», — пояснил Воробьев.

К сожалению, заранее протестировать, будет ли аллергия на «контраст», нельзя. Раньше существовали рекомендации, что следует ввести маленькие дозы вещества и проверить, какой будет реакция.

Однако это еще более опасно, ведь при введении малых доз мы возбуждаем иммунную систему. При этом затем врач введет большую концентрацию, а она даст еще более сильный ответ тела.

«Если уж так хочется провериться на все болячки, лучше сделать дистанционный чек-ап. Такая возможность сейчас есть. Это специализированная автоматизированная анкета с искусственным интеллектом. Человек заходит в программу и отвечает на набор вопросов, а нейросеть выдает результат: нужно ли сделать какие-то анализы, каковы факторы риска, стоит ли что-то срочно предпринимать», — заключил профессор.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что ученые смогли отличить депрессию от биполярного расстройства с помощью МРТ.