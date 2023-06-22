«В качестве гостя»: в МИД России оценили желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Рябков: Россия донесла до ЮАР позицию о неуместности участия некоторых лиц в саммите БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO Michael Baucher

В ведомстве считают, что присутствие некоторых стран просто неуместно.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон решил принять участие в саммите БРИКС. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение о приглашении участников на саммит — дело принимающей стороны, пишет РИА Новости.

По его словам, совершенно неуместно присутствие на заседании БРИКС глав государств, которые проводят враждебную политику в отношении РФ.

«Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — сказал Рябков.

Он добавил, что Москва ясно донесла данную позицию до ЮАР.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не знают, с какой целью президент Франции Эммануэль Макрон собирается принять участие в саммите БРИКС.

Сейчас в БРИКС состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Иран и Аргентина ранее изъявляли свое желание присоединиться к союзу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Песков прокомментировал участие Макрона в саммите БРИКС.